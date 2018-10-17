В Адлере на таможенном посту задержали жительницу Томска

СЕГОДНЯ 12:44 2018-10-17T12:44:46+03:00

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Областная полиция в течение нескольких месяцев разыскивала 49-летнюю россиянку по всей стране. Однако задержать ее удалось лишь при пересечении российско-абхазской границы, сотрудниками краевого пограничного управления, когда они проводили проверку документов.

Оказалось, что 49-летняя женщина находится в статусе подозреваемой по уголовному делу, она обвиняется в коммерческом подкупе. По оперативным данным, россиянка, являясь руководителем туристической фирмы, на незаконных основаниях оформляла пропуска в Северск Томской области, который представляет из себя закрытое административно-территориальное образование.

- Через государственную границу подозреваемую в уголовном деле не пропустили и передали сотрудникам местной полиции для последующего направления инициаторам федерального розыска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.