ДТП с маршруткой в Новороссийске: Пострадали 10 пассажиров
Авария случилась на пересечении улиц Мира и Магистральная в Новороссийске.
- По предварительным данным, водитель Ford Transit проехал на красный свет и врезался в Ford Focus, который поворачивал налево, - рассказали в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Новороссийску.
В результате ДТП девять пассажиров маршрутки доставлены в больницу. Водитель и еще один пассажир позже отказались от госпитализации.
Семь пострадавших получили травмы легкой и средней степени тяжести. Один из пассажиров сломал ногу, у двоих сотрясение головного мозга. У еще одного человека, находившегося в маршрутке, перелом ребер. Также известно, что в момент аварии в автобусе находился ребенок. К счастью, у нее лишь легкие ушибы.
В обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.
ДТП в Новороссийске Видео: instagram.com/konstantin.kaplunov.
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