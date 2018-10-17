2018-10-17T13:26:00+03:00
Происшествия

ДТП с маршруткой в Новороссийске: Пострадали 10 пассажиров

Обстоятельств аварии выясняют автоинспекторы [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/konstantin.kaplunovФото: instagram.com/konstantin.kaplunov
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Авария случилась на пересечении улиц Мира и Магистральная в Новороссийске.

- По предварительным данным, водитель Ford Transit проехал на красный свет и врезался в Ford Focus, который поворачивал налево, - рассказали в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Новороссийску.

В результате ДТП девять пассажиров маршрутки доставлены в больницу. Водитель и еще один пассажир позже отказались от госпитализации.

Семь пострадавших получили травмы легкой и средней степени тяжести. Один из пассажиров сломал ногу, у двоих сотрясение головного мозга. У еще одного человека, находившегося в маршрутке, перелом ребер. Также известно, что в момент аварии в автобусе находился ребенок. К счастью, у нее лишь легкие ушибы.

В обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.

ДТП в Новороссийске Видео: instagram.com/konstantin.kaplunov.

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