В Горячем ключе оперативники устанавливают возможных потерпевших от действий мошенника

СЕГОДНЯ 13:17 2018-10-17T13:18:03+03:00

Он обманным способом заключал договоры аренды большегрузной техники и сбывал ее на запчасти

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22-летний житель Ростовской области на сайтах объявлений находил предложения о продаже транспортных средств от частных лиц. За большегрузы он вносил предоплату в размере от 30 до 50 тысяч рублей и заключал с продавцами договоры аренды с последующим выкупом. После этого, имея на руках документы на технику, мужчина перегонял транспорт в пункт авторазбора. Там он сбывал его на запчасти за оплату в размере от 150 до 200 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что данное мошенничество злоумышленник совершал в Армавире, Анапе, Кореновске и соседних регионах.

- Задержанный находится в изоляторе временного содержания в Горячем ключе. Полицейские выясняют дополнительные эпизоды противоправной деятельности и устанавливают возможных потерпевших,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю.