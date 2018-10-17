В Геленджике бывший директор «Водопроводно-канализационного хозяйства» признан виновным

СЕГОДНЯ 13:54 2018-10-17T14:14:19+03:00

Он обвинялся в многомиллионном мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности

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Против незаконной деятельности Александра Умитбаева следственному отделу удалось собрать достаточно доказательств. Бывший директор муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационного хозяйства» был признан Геленджикским городским судом виновным в мошенничестве, незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Сотрудники федеральной службы безопасности выяснили, что мужчина без проведения необходимых конкурсных процедур заключил фиктивные договоры подряда о промывке водопроводных сетей с аффилированной и подконтрольной ему организацией. Таким мошенническим путем ему удалось похить более 60 миллионов рублей. Но на деле никакая работа не осуществлялась.

Проделав подобные махинации еще раз, Александра Умитбаева завладел почти 6 миллионами рублей. Он предоставил фиктивную отчетность о якобы произведенных подрядчиком работах по сбросу воды и перевел на его расчетный счет указанную сумму.

- Приговором суда Умитбаеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.