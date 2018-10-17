В Геленджике бывший директор «Водопроводно-канализационного хозяйства» признан виновным
Против незаконной деятельности Александра Умитбаева следственному отделу удалось собрать достаточно доказательств. Бывший директор муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационного хозяйства» был признан Геленджикским городским судом виновным в мошенничестве, незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Сотрудники федеральной службы безопасности выяснили, что мужчина без проведения необходимых конкурсных процедур заключил фиктивные договоры подряда о промывке водопроводных сетей с аффилированной и подконтрольной ему организацией. Таким мошенническим путем ему удалось похить более 60 миллионов рублей. Но на деле никакая работа не осуществлялась.
Проделав подобные махинации еще раз, Александра Умитбаева завладел почти 6 миллионами рублей. Он предоставил фиктивную отчетность о якобы произведенных подрядчиком работах по сбросу воды и перевел на его расчетный счет указанную сумму.
- Приговором суда Умитбаеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.