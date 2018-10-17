Краснодарский край летом получил 82 миллиона рублей курортного сбора

СЕГОДНЯ 14:17 2018-10-17T14:17:24+03:00

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На Кубани курортный сбор начали платить только в середине июля. За 2,5 месяца туристы заплатиили 82 миллиона рублей.

- Это деньги, поступившие от уплаты сбора в Анапе, Сочи, Геленджике, Горячем Ключе и четырех курортных поселениях Туапсинского района, - говорит губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Хотя изначально планировалось получить порядка 70 миллионов.

Все собранные средства пойдут на благоустройство. Жители городов уже выбрали, на что будут направлены деньги.

- Например, в Анапе установят фонари и светодиодные конструкции, - говорят в администрации Краснодарского края. - А в Геленджике проголосовали за новые скульптуры из садовых растений и световые композиции.

Напмоним, в Краснодарском крае официально взимать курортный сбор с туристов начали 16 июля. Он составляет 10 рублей с человека в сутки. В нашем регионе участие в проекте принимают Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Сочи, а также Джубга, Небуг, Новомихайловское и Шепси.

В конце августа стало известно, что многие отпускники, приезжающие на Черноморское побережье погреть косточки, отказываются платить сбор. Правда, пока ситуация массовый характер не носит.