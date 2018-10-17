2018-10-17T14:50:59+03:00
Общество

В Туапсе бойцы Росгвардии задержали двух преступников

Подозреваемых в нападении на мужчину доставили в отдел полиции
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Олег ЗОЛОТОФото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудники Росгвардии ночью патрулировали улицы в Туапсе. Во время службы они получили ориентировку на розыск двух мужчин. Их подозревают в нападении на знакомого.

Инцидент произошел во время распития спиртного. Между мужчинами возник конфликт, а после чего один из них напал на другого с ножом.

- Потерпевший сообщил приметы нападавших правоохранителям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Росгвардии по Краснодарскому краю. - После этого мужчина обратился за помощью в одну из больниц Туапсе.

Около одного из многоквартирных домов на улице Победы росгвардейцы обнаружили двух мужчин, которые были похожи на фото в ориентировке.

- Задержанными оказались ранее несудимые жители Туапсе, 32-х и 30-ти лет, - добавляют в Росгвардии по Краснодарскому краю.

Для дальнейшего разбирательства мужчин передали сотрудникам полиции.

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