В Туапсе бойцы Росгвардии задержали двух преступников
Сотрудники Росгвардии ночью патрулировали улицы в Туапсе. Во время службы они получили ориентировку на розыск двух мужчин. Их подозревают в нападении на знакомого.
Инцидент произошел во время распития спиртного. Между мужчинами возник конфликт, а после чего один из них напал на другого с ножом.
- Потерпевший сообщил приметы нападавших правоохранителям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Росгвардии по Краснодарскому краю. - После этого мужчина обратился за помощью в одну из больниц Туапсе.
Около одного из многоквартирных домов на улице Победы росгвардейцы обнаружили двух мужчин, которые были похожи на фото в ориентировке.
- Задержанными оказались ранее несудимые жители Туапсе, 32-х и 30-ти лет, - добавляют в Росгвардии по Краснодарскому краю.
Для дальнейшего разбирательства мужчин передали сотрудникам полиции.