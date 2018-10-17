2018-10-17T14:48:05+03:00
Общество

Музыкальные фонтаны Краснодара спели по-новому

Итоги конкурса на лучшее программирование фонтанов подвели в краевой столице
Вера МАКСИМОВА
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На конкурс подали более 150 заявокНа конкурс подали более 150 заявок
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Гран-при конкурса от МТС за самое интересное оформление фонтанов получили студенты-первокурсники КубГУ Павел Захаров и Валерий Лобян. Ребята выиграли 100 тысяч рублей и шанс получить работу мечты в IT-подразделении МТС. Оду «К радости» Бетховена они взяли за основу водно-музыкального спектакля. Всего на конкурс было подано свыше 150 заявок.

- Мы верили, конечно, что сделали свою работу неплохо, но не думали, что получим Гран-при и произведем такой фурор на шоу фонтанов. Для нас это лучший стимул двигаться дальше в программировании. Теперь мы прямо верим в себя, - сообщили «золотые» призеры соревнований.

Еще три лучшие работы в номинациях «Лучшее хореографическое решение», «Лучшее концептуальное решение», «Лучшее техническое решение» были представлены 13 октября на суд зрителей в открытом шоу фонтанов возле кинотеатра «Аврора». Победу в этих номинациях завоевали студенты КубГТУ и КубГУ - Олег Шалагин, команда «Морские свинки» и команда «Питон». Победителей определили с помощью аплодисментов и шумомера.

Напомним, в Краснодаре прошли первые российские IT-соревнования по программированию фонтанов. В них приняли участие студенты ведущих вузов Кубани, обучающихся программированию.

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