2018-10-17T15:03:00+03:00
Происшествия

Бригады врачей Краснодарского края направлены в Керчь

На место ЧП также вылетела санавиция
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: пресс-службы НИИ - ККБ № 1.Фото: пресс-службы НИИ - ККБ № 1.
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В Керчь, где произошел взрыв в колледже, направлены бригады врачей Краснодарского края.

- К оказанию медпомощи пострадавшим подключили краевых специалистов, реанимационные и психологические бригады, а также санавиацию, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края. - Пострадавшим окажут всю необходимую медпомощь, в том числе высокотехнологичную.

Напомним, ранее губернатор Кубани заявил, что районные и краевые больницы готовы принять пострадавших.

Уже известно, что взрыв в политехническом колледже в Керчи был террористическим актом. В учебном заведении сработало самодельное взрывное устройство. В результате ЧП, по последним данным погибли 10 человек, еще 50 пострадали.

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