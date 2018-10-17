2018-10-17T16:01:07+03:00
Общество

Краснодарская таможня начала подготовку к профессиональному празднику

Он отмечается 24 октября
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре начали подготовку к торжественным мероприятиям, посвященным празднованию Дня таможенника РФ, который почти совпадает с другим не менее важным мероприятием - Днем основания таможни.

Множество событий пройдут в эти даты, однако самым важным является «Международный таможенный форум -2018». Он состоится в Москве 24 - 25 октября.

Участие в нем примут первые лица правительства РФ и органов государственной власти, представители бизнес-сообществ, крупнейших компаний-импортеров и экспортеров, международных организаций. От края на форум поедут начальники таможенного поста Морского порта Кавказ и Прикубанского таможенного поста.

- На мероприятии будет обширная интерактивно-экспозиционная часть, продемонстрируют возможности ФТС России, финансовых и логистических структур, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарской таможни.

Деловая программа «Международного таможенного форума-2018» будет направлена на взаимодействие государства и делового сообщества в целях развития внешнеэкономической деятельности.

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