Краснодарская таможня начала подготовку к профессиональному празднику
В Краснодаре начали подготовку к торжественным мероприятиям, посвященным празднованию Дня таможенника РФ, который почти совпадает с другим не менее важным мероприятием - Днем основания таможни.
Множество событий пройдут в эти даты, однако самым важным является «Международный таможенный форум -2018». Он состоится в Москве 24 - 25 октября.
Участие в нем примут первые лица правительства РФ и органов государственной власти, представители бизнес-сообществ, крупнейших компаний-импортеров и экспортеров, международных организаций. От края на форум поедут начальники таможенного поста Морского порта Кавказ и Прикубанского таможенного поста.
- На мероприятии будет обширная интерактивно-экспозиционная часть, продемонстрируют возможности ФТС России, финансовых и логистических структур, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарской таможни.
Деловая программа «Международного таможенного форума-2018» будет направлена на взаимодействие государства и делового сообщества в целях развития внешнеэкономической деятельности.