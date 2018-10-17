В Краснодаре четвертые сутки ищут 80-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 16:05 2018-10-17T16:05:32+03:00

Он вышел из дома и не вернулся

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В краевом центре пропал 80-летний Анатолий Кузьменко. Пенсионер ушел из дома в переулке Медведовском 13 октября около 10:00, однако так и не вернулся. Родные забили тревогу и обратились за помощью в полицию.

- На данный момент местонахождение мужчины неизвестно, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-группе УМВД России по Краснодару. - Известно, что пенсионер страдает потерей памяти, не ориентируется на местности.

На вид мужчине 70 лет, рост около 163 сантиметров, телосложение среднее, волосы седые. В день пропажи Анатолий был одет в синюю куртку, серые брюки, черные туфли с белой подошвой, черную шапку.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Анатолия Кузьменко, просят позвонить по телефонам: 8 (861) 268-40-45, 8 (918) 335-50-02 или 102.