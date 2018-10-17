2018-10-17T16:05:32+03:00
Происшествия

В Краснодаре четвертые сутки ищут 80-летнего пенсионера

Он вышел из дома и не вернулся
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Анатолий Кузьменко.Анатолий Кузьменко.
Изменить размер текста:

В краевом центре пропал 80-летний Анатолий Кузьменко. Пенсионер ушел из дома в переулке Медведовском 13 октября около 10:00, однако так и не вернулся. Родные забили тревогу и обратились за помощью в полицию.

- На данный момент местонахождение мужчины неизвестно, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-группе УМВД России по Краснодару. - Известно, что пенсионер страдает потерей памяти, не ориентируется на местности.

На вид мужчине 70 лет, рост около 163 сантиметров, телосложение среднее, волосы седые. В день пропажи Анатолий был одет в синюю куртку, серые брюки, черные туфли с белой подошвой, черную шапку.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Анатолия Кузьменко, просят позвонить по телефонам: 8 (861) 268-40-45, 8 (918) 335-50-02 или 102.

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре организовали место памяти погибших во время трагедии в Керчи
На Кубани 2 октября пройдет «Большой этнографический диктант»
В Краснодаре почтят память погибших во время стрельбы в Керченском колледже
В Краснодаре к концу 2018 года планируют снести все незаконные киоски
Спасенный из урагана турист поблагодарил сотрудников МЧС
В Новороссийске завели уголовное дело из-за массового отравления людей
Краснодарская таможня начала подготовку к профессиональному празднику
Бригады врачей Краснодарского края направлены в Керчь
В Туапсе бойцы Росгвардии задержали двух преступников
Музыкальные фонтаны Краснодара спели по-новому
Краснодарский край летом получил 82 миллиона рублей курортного сбора
В Геленджике бывший директор «Водопроводно-канализационного хозяйства» признан виновным
Губернатор Кубани предложил отправить для помощи в Керчь санавиацию из Краснодара
ДТП с маршруткой в Новороссийске: Пострадали 10 пассажиров
В Горячем ключе оперативники устанавливают возможных потерпевших от действий мошенника
В Адлере на таможенном посту задержали жительницу Томска
В районе Кавказского заповедника продолжаются поиски пропавшего туриста
В Тимашевске спасатели из воды достали тонущую девушку
В Сочи троих граждан Центральной Азии привлекли к административной ответственности
Краснодарский ансамбль пенсионеров «Казачка» примет участие в конкурсе «Поединки хоров»
В Краснодаре задержали пьяного авиадебошира из Санкт-Петербурга