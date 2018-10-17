В Новороссийске завели уголовное дело из-за массового отравления людей

СЕГОДНЯ 16:46 2018-10-17T16:54:45+03:00

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Проверку по факту отравления водой из-под крана жителей Раевской – это станица под Новороссийском, проводили и следователи. 48 человек в обратились с больницу с кишечной инфекцией. 16 из них, среди которых 13 человек – дети, госпитализировали с дизентерией.

- Установлено, что с 8 по 10 октября от жителей Раевской поступали заявки в связи с утечками воды, которые устранялись сотрудниками «Водоканала», при этом у 4 работников, осуществлявших ремонт в местах порыва водопровода, впоследствии также была обнаружена кишечная инфекция. В школе и детском саду взяты пробы воды на предмет соответствия санитарным нормам, по ним проводятся соответствующие исследования, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

По данному фату, за оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, Следком возбудил уголовное дело. Расследование продолжается, идет проверка и на местном водоканале.