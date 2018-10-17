2018-10-17T16:54:45+03:00
Происшествия

В Новороссийске завели уголовное дело из-за массового отравления людей

В станице Раевской с кишечкой слегли 48 человек
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Проверку по факту отравления водой из-под крана жителей Раевской – это станица под Новороссийском, проводили и следователи. 48 человек в обратились с больницу с кишечной инфекцией. 16 из них, среди которых 13 человек – дети, госпитализировали с дизентерией.

- Установлено, что с 8 по 10 октября от жителей Раевской поступали заявки в связи с утечками воды, которые устранялись сотрудниками «Водоканала», при этом у 4 работников, осуществлявших ремонт в местах порыва водопровода, впоследствии также была обнаружена кишечная инфекция. В школе и детском саду взяты пробы воды на предмет соответствия санитарным нормам, по ним проводятся соответствующие исследования, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

По данному фату, за оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, Следком возбудил уголовное дело. Расследование продолжается, идет проверка и на местном водоканале.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре организовали место памяти погибших во время трагедии в Керчи
На Кубани 2 октября пройдет «Большой этнографический диктант»
В Краснодаре почтят память погибших во время стрельбы в Керченском колледже
В Краснодаре к концу 2018 года планируют снести все незаконные киоски
Спасенный из урагана турист поблагодарил сотрудников МЧС
В Краснодаре четвертые сутки ищут 80-летнего пенсионера
Краснодарская таможня начала подготовку к профессиональному празднику
Бригады врачей Краснодарского края направлены в Керчь
В Туапсе бойцы Росгвардии задержали двух преступников
Музыкальные фонтаны Краснодара спели по-новому
Краснодарский край летом получил 82 миллиона рублей курортного сбора
В Геленджике бывший директор «Водопроводно-канализационного хозяйства» признан виновным
Губернатор Кубани предложил отправить для помощи в Керчь санавиацию из Краснодара
ДТП с маршруткой в Новороссийске: Пострадали 10 пассажиров
В Горячем ключе оперативники устанавливают возможных потерпевших от действий мошенника
В Адлере на таможенном посту задержали жительницу Томска
В районе Кавказского заповедника продолжаются поиски пропавшего туриста
В Тимашевске спасатели из воды достали тонущую девушку
В Сочи троих граждан Центральной Азии привлекли к административной ответственности
Краснодарский ансамбль пенсионеров «Казачка» примет участие в конкурсе «Поединки хоров»
В Краснодаре задержали пьяного авиадебошира из Санкт-Петербурга