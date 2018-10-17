Спасенный из урагана турист поблагодарил сотрудников МЧС

СЕГОДНЯ 17:44 2018-10-17T17:44:25+03:00

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32-летний житель Сочи попала в ураган еще 8 сентября, но только сейчас поблагодарил сотрудников МЧС за то, что спасли его.

Мужчина гулял в горах между хутором Джанхотом и поселком Прасковеевкой – он приехал в Геленджик отдохнуть. Когда ходил по лесу, налетел ураган. Швыряло мужчину так, что он сломал ногу и не смог выйти из леса. С мобильного набрал 112 и сообщил, гед находится и что с ним случилось.

Спасатели спускают пострадавшего с горы. Фото: Кубань-СПАС

- Если честно, до последнего не верил, что кто-то придёт, а тем более вынесет меня на своих плечах, - рассказывает мужчина. – Но спасатели «Кубань-СПАСА» подоспели быстро. Они показали себя огромными профессионалами и чуткими психологами, сделали шину, оказали доврачебную помощь, и даже подняли мне настроение.

Так как леса – труднодоступные, спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустили туриста с горы, а потом шли еще четыре километра вдоль берега с носилками. Когда выбрались к дороге, передали пострадавшего врача скорой.

- Ребята спустили меня с двадцатиметрового обрыва, а потом нести по берегу, которого фактически не было. Помню, шторм был, спасатели шли по пояс в воде, а мен поднимали вверх, чтобы я не намок. Мы так где-то около пяти часов добирались к карете скорой, - говорит пострадавший.

Туриста спустили с горы к морю. Фото: Кубань-СПАС

Когда мужчина вышел из больницы на своих двоих, написал письмо благодарности в адрес своих спасителей в МЧС Кубани.

- Хочу выделить их профессионализм, человечность, очень грамотный и вежливый подход, - говорится в сообщении.

Фото: Кубань-СПАС

А специалисты «Кубань-СПАСа» напоминают:

А потом шли по берегу еще 4 км. Фото: Кубань-СПАС

- Чтобы помощь спасателей была своевременной, настоятельно рекомендуем всем туристам регистрировать свои маршруты.