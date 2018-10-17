В Краснодаре к концу 2018 года планируют снести все незаконные киоски
В краевом центре продолжают бороться с незаконными киосками. Под снос должны пойти 33 торговые точки, которые принадлежат четверым предпринимателям.
- На данный момент уже демонтированы четыре киоска, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации края. - По остальным объектам идут судебные разбирательства.
Планируется, что все киоски снесут до декабря 2018 года.
- Задача на будущее - выработать механизм, который не позволит впредь появляться подобным киоскам, - говорит руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона Роман Куринный.
По его словам, при обнаружении новой незаконной торговой точки, следует оперативно реагировать оперативно. Если же будет заключаться договор с предпринимателями, Куринный рекомендовал брать за основу типовой документ, разработанный департаментом потребительской сферы.
- В нем прописано, что при нарушении законодательства об обороте алкоголя предприниматель лишается права на заключение аналогичного договора в течение трех лет, - добавляют в администрации региона.
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