В Краснодаре почтят память погибших во время стрельбы в Керченском колледже

СЕГОДНЯ 18:44 2018-10-17T18:45:06+03:00

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Вечером в среду, 17 октября, около войскового собора Александра Невского на улице Постовая, 26 краснодарцы почтят память погибших во время стрельбы в Керченском политехническом колледже. Начало акции в 19:00.

Краснодарцы соберутся с цветами и свечами, чтобы выразить соболезнования.

- Вся Россия скорбит. Это страшная потеря, большое горе. С глубокой скорбью Краснодар воспринял известие о трагедии. Страшное известие с болью отозвалось в сердце каждого жителя, - говорят в управлении по делами молодежи города.

Напомним, что 17 октября в полдень в Керченском политехнчическом колледже прогремели стрельба и взрыв. По предварительной информации, теракт осуществил студент 4 курса этого образовательного учреждения. После нападения на своих сокурсников и преподавателей подросток покончил с собой.

Сайт kp.ru писал о том, что на данный момент известно о 19 погибших и 50 пострадавших. По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело.

В Крыму объявят трехдневный траур по погибшим в Керчи.