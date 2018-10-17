На Кубани 2 октября пройдет «Большой этнографический диктант»

СЕГОДНЯ 19:18 2018-10-17T19:18:37+03:00

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Для жителей Краснодарского края накануне Дня народного единства устроят «Большой этнографический диктант». Поучаствовать в нем может любой желающий, владеющий русским языком. Возрастных ограничений нет.

- На Кубани проживают представители 124 народностей. Поэтому уделяем внимание гармонизации отношений и воспитанию взаимного уважения, – сказал вице-губернатор Алексей Копайгородский. - Надеемся, что формат этнографического диктанта поможет привлечь людей к изучению культуры и обычаев тех, кто живет рядом.

Этнографический диктант представлен в виде теста из 20 общих вопросов и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. Участникам дают 45 минут, чтобы его написать.

- Правильные ответы и разбор типичных ошибок будут опубликованы 10 ноября, - говорят в администрации региона. - Публикация индивидуальных результатов – 12 декабря.