В Краснодаре организовали место памяти погибших во время трагедии в Керчи

СЕГОДНЯ 19:36 2018-10-17T19:36:46+03:00

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В краевом центре организовали место памяти погибших во время трагедии в Керченском колледже. Все желающие могут возложить цветы рядом с войсковым собором Александра Невского в начале улицы Красной у Поклонного креста.

- Глава Краснодара Евгений Первышов выразил соболезнования мэру Керчи Сергею Бороздину, родным и близким погибших в политехническом колледже, всем жителям города-героя в связи с трагедией, - говорят в администрации города.

Прямо сейчас около войскового собора Александра Невского собрались сотни горожан со свечами, чтобы выразить соболезнования.

Напомним, что 17 октября в полдень в Керченском политехнчическом колледже прогремели стрельба и взрыв. По предварительной информации, теракт осуществил студент 4 курса этого образовательного учреждения. После нападения на своих сокурсников и преподавателей подросток покончил с собой.

Сайт kp.ru писал о том, что на данный момент известно о 19 погибших и 50 пострадавших. По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело.

В Крыму объявят трехдневный траур по погибшим в Керчи.