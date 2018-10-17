В Краснодаре организовали место памяти погибших во время трагедии в Керчи
В краевом центре организовали место памяти погибших во время трагедии в Керченском колледже. Все желающие могут возложить цветы рядом с войсковым собором Александра Невского в начале улицы Красной у Поклонного креста.
- Глава Краснодара Евгений Первышов выразил соболезнования мэру Керчи Сергею Бороздину, родным и близким погибших в политехническом колледже, всем жителям города-героя в связи с трагедией, - говорят в администрации города.
Прямо сейчас около войскового собора Александра Невского собрались сотни горожан со свечами, чтобы выразить соболезнования.
Напомним, что 17 октября в полдень в Керченском политехнчическом колледже прогремели стрельба и взрыв. По предварительной информации, теракт осуществил студент 4 курса этого образовательного учреждения. После нападения на своих сокурсников и преподавателей подросток покончил с собой.
Сайт kp.ru писал о том, что на данный момент известно о 19 погибших и 50 пострадавших. По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело.
В Крыму объявят трехдневный траур по погибшим в Керчи.
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