2018-10-17T23:36:11+03:00
Спорт

“Локомотив-Кубань” обыграл турецкий “Тофаш” в Еврокубке и укрепился на первом месте в группе

Самым результативным игроком стал Дмитрий Кулагин
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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В третьем матче группового этапа Еврокубка баскетболисты “Локомотива-Кубани” принимали в Краснодаре турецкий “Тофаш”. Первая половина встречи прошла в тягучей равной борьбе, к перерыву преимущество “железножорожников” составляло всего четыре очка.

Это явно не устраивало тренера “Локо” Сашу Обрадовича, который внес в игру коррективы. К тому же “полетело” у Фридзона и Кулагина. Игра соперника, напротив, разладилась.

За одну третью четверть турки отдавали владение столько же, сколько за две предыдущие. «Локо» доминировал всю десятиминутку и повел перед последней четвертью «+12».

В последней четверти на паркете появился восстановившийся после травмы Тревор Лэейси и не получавшие игрового времени в этой встрече Ивлев и Ильницкий. К финальной сирене все игроки “Локо” отметились набранными очками, а табло зафиксировало крупную победу краснодарцев - 95:72.

Самым результативным игроком на площадке стал Дмитрий Кулагин. Капитан «Локо» принес своей команде 16 очков и 4 ассиста. Виталий Фридзон добавил к успеху «красно-зеленых» 15 очков. Матеуш Понитка – 10 очков, 7 подборов и 3 ассиста.

- Мы показали отличную реакцию на воскресную игру, где мы также могли победить. Но тогда мы не выглядели как команда. Думаю, что сегодняшняя игра показала, как мы должны играть в будущем. Я доволен каждым игроком, все сегодня внесли вклад в эту победу. Болельщики увидели отличный баскетбол, интенсивный в обоих направлениях. Думаю, мы должны отталкиваться от этого и строить нашу игру в этом направлении, - сказал после игры Саша Обрадович, главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань».

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