2018-10-18T09:25:30+03:00
Взрыв в Керчи

Пострадавших при стрельбе в Керчи доставили в Краснодар и Темрюк

Сейчас они под наблюдением медиков
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Пострадавших в результате трагедии в Керчи транспортируют в больницы Краснодарского края.

- В медучреждении Темрюке находятся четыре человека с легким травмами, - сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. - В Краснодар переведены два человека с легкими травмами.

В ближайшее время в краевую больницу имени Очаповского направят еще 14 человек.

- В Керчи всю ночь работали кубанские доктора. Министр здравоохранения Скворцова дала высокую оценку их работе, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в администрации Краснодарского края. - 11 пострадавших в тяжелом состоянии отправлены в Москву в сопровождении анастезиологических бригад из Краснодара.

Напомним, 17 октября вооруженный 18-летний учащийся политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах колледжа из помпового ружья.

А потом покончил жизнь самоубийством в библиотеке учебного заведения на втором этаже.

От рук Рослякова погибли 19 человек, больше 50 доставлены в больницы с ранениями разной степени тяжести.

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в колледже в Керчи 17 октября 2018 года»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кавказском районе завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя
Компания АСК приняла участие в круглом столе по ипотечному кредитованию
Краснодарский край поможет семьям погибших и пострадавших в Керчи кубанцев
Учебные заведения Кубани проверит прокуратура
В Сочи и Новороссийске почтут память погибших при стрельбе в Керчи
В двух поселках Новороссийска вырубили воду
В результате аварии в центре Краснодара пострадал ребенок
На границе с Абхазией в тайнике фургона нашли 2500 пачек сигарет
Банку ВТБ подтвержден высокий рейтинг корпоративного управления
В станице Старокорсунской вместо многоэтажки построят детский сад или спорткомплекс
После пожара в частном доме Сочи госпитализированы трое
Гандболистки «Кубани» обыграли «Луч-РГСУ» на домашней площадке
“Локомотив-Кубань” обыграл турецкий “Тофаш” в Еврокубке
В Краснодаре организовали место памяти погибших во время трагедии в Керчи
На Кубани 2 ноября пройдет «Большой этнографический диктант»