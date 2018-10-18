Пострадавших при стрельбе в Керчи доставили в Краснодар и Темрюк

СЕГОДНЯ 09:14 2018-10-18T09:25:30+03:00

Сейчас они под наблюдением медиков

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Пострадавших в результате трагедии в Керчи транспортируют в больницы Краснодарского края.

- В медучреждении Темрюке находятся четыре человека с легким травмами, - сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. - В Краснодар переведены два человека с легкими травмами.

В ближайшее время в краевую больницу имени Очаповского направят еще 14 человек.

- В Керчи всю ночь работали кубанские доктора. Министр здравоохранения Скворцова дала высокую оценку их работе, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в администрации Краснодарского края. - 11 пострадавших в тяжелом состоянии отправлены в Москву в сопровождении анастезиологических бригад из Краснодара.

Напомним, 17 октября вооруженный 18-летний учащийся политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах колледжа из помпового ружья.

А потом покончил жизнь самоубийством в библиотеке учебного заведения на втором этаже.

От рук Рослякова погибли 19 человек, больше 50 доставлены в больницы с ранениями разной степени тяжести.