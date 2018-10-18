2018-10-18T09:22:58+03:00
Спорт

Гандболистки «Кубани» обыграли «Луч-РГСУ» на домашней площадке

Матч завершился со счетом 33:17
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: ГК "Кубань"Фото: ГК "Кубань"
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В очередном матче Чемпионата России гандболистки «Кубани» в статусе лидеров турнира принимали в Краснодаре московский «Луч-РГСУ».

В этой игре впервые после декретного отпуска на площадку вышла Виктория Жилинскайте, которая 94 дня назад стала мамой.

Игрового времени Виктория от Евгения Трефилова получила достаточно - 23 минуты - и провела их в защите, сделав два блока. Но главное, она добавила уверенности своим подругам по команде.

Кроме того, место в старте получила 17-летняя Елизавета Дяченко из дубля «Кубани». Евгений Трефилов после матча в Ставрополе остался недоволен игрой вратарей, а потому дал шанс дебютантке. И Елизавета полностью оправдала доверие тренера, отразив по итогам матча 55% бросков (15 из 27) и став лучшим игроком матча.

Что касается собственно игры, то «Кубань» с первых минут встречи завладела преимуществом. Активно в атаке действовали Скоробогатченко и Фролова, забившие в первом тайме наибольшее количество голов. К перерыву исход игры был ясен - 17:9. Во втором тайме команда забросили на один мяч меньше каждая, что вылилось в итоговые 33:17 в пользу «Кубани».

Победив, краснодарская команда в хорошем настроении подходит к матчам второго раунда Кубка ЕГФ, в которых 20 и 21 октября на своей площадке сыграет с чемпионом Беларуси БНТУ-БелАЗом.

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