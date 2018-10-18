2018-10-18T09:39:45+03:00
Происшествия

После пожара в частном доме Сочи госпитализированы трое

Что стало причиной возгорания, выясняют специалисты
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Михаил ФРОЛОВФото: Михаил ФРОЛОВ
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Три человека госпитализировал в сочинскую больницу после пожара в частном доме на улице Политехнической.

- Огонь распространился на площади 30 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 23:25 его удалось локализовать, а спустя еще 10 минут - ликвидировать.

От МЧС России в тушении было задействовано 17 человек личного состава и пять единиц техники.

В результате происшествия пострадали три человека - двое взрослых и подросток. С места пожара их доставили в больницу. Состояние их стабильное.

Что стало причиной возгорания, выясняют специалисты.

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