В станице Старокорсунской вместо многоэтажки построят детский сад или спорткомплекс

СЕГОДНЯ 09:41 2018-10-18T09:41:45+03:00

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Участок площадью 0,5 гектара в центре станицы Старокорсунской вернули в муниципальную собственность. Около двух лет назад здесь планировалось строительство многоквартирного дома, что вызвало недовольство местных жителей. Глава города Евгений Первышов пообещал, что теперь жилое строительство здесь исключено.

- Возведение в районе частного сектора станицы точечного многоэтажного жилого дома нельзя было допустить. Мы провели работу по расторжению договора аренды. В течение года прошли необходимые процедуры, участок вернули в муниципальную собственность. Теперь будем его использовать только для развития социальной инфраструктуры. Здесь разместим или детский сад, или спортивный комплекс, - сказал Евгений Первышов.

По словам мэра, окончательное решение примут сами местные жители. Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодара, участок подходит для строительства детского сада на 120 мест, также власти прорабатывают возможность создания здесь спорткомплекса.