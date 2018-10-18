На границе с Абхазией в тайнике фургона нашли 2500 пачек сигарет

СЕГОДНЯ 10:33 2018-10-18T10:34:20+03:00

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Подозрительный фургон остановили силовики на границе с Абхазией. Автомобиль въехал в России на пункте пропуска в Сочи.

- В ходе осмотра фургона в полости между перекрытием и передним сиденьем нашли почти 200 пачек сигарет, - рассказывают в пограничном управлении ФСБ России по Краснодарскому краю. – Машину вывели из основного потока и направили на углубленный досмотр. Так и нашли еще два тайника, в которых обнаружены еще 230 блоков сигарет.

Всю табачную продукцию изъяли. По данному факту возбуждено уголовное дело за контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

Это не первый случай, когда в Россию со стороны Абхазии ввозили нелегально сигареты. В рейсовом автобусе уже находили свыше 3 тысяч блоков сигарет на общую сумму почти 1 миллион рублей.