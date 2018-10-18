2018-10-18T11:08:28+03:00
Происшествия

В результате аварии в центре Краснодара пострадал ребенок

Отец ребенка проехал на красный сигнал светофора
Юлия ДУБИНА
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Фото: Жесть КраснодарФото: Жесть Краснодар
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Около семи утра в результате аварии на улице Красной пострадали три человека, в их числе двухлетний ребенок. Mercedes, за рулем, которого находился молодой человек 1991 года рождения, двигался по Красной. Пассажирский автобус пересекал центральную улицу по Карасунской, ему горел зеленый сигнал светофора. Водитель седана, по всей видимости, не заметил, или решил проскочить на красный свет, что и привело к таким последствиям.

- В результате аварии пострадал водитель автобуса 1991 года рождения, а также жена и двухлетний ребенок водителя легкового авто. Их доставили в больницу, – сообщил начальник пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.

В ранний час пассажиров в автобусе не было, а пострадавший ребенок – сын виновника, находился в детском автокресле.

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