2018-10-18T11:45:24+03:00
Взрыв в Керчи

В Сочи и Новороссийске почтут память погибших при стрельбе в Керчи

Каждый желающий сможет возложить цветы и зажечь свечи
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: пресс-службы администрации Краснодарского краяФото: пресс-службы администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

Жители Краснодарского края почтут память погибших при стрельбе в Керченском политехнчическом колледже. В Сочи траурный митинг пройдет у памятника учителю около администрации города. Мероприятие начнется в 14:00.

В знак солидарности семьям погибших и пострадавших в Керчи траурное мероприятие пройдет и в Новороссийске. В 14:00 в парке имени Фрунзе каждый сможет возложить цветы и зажечь свечи.

Ранее в Краснодаре организовали место памяти погибших во время трагедии в Керчи. Все желающие могут возложить цветы рядом с войсковым собором Александра Невского в начале улицы Красной у Поклонного креста.

Напомним, что 17 октября в полдень в Керченском политехнчическом колледже прогремели стрельба и взрыв. Cтудент 4 курса Владислав Росляков напал на своих сокурсников и преподавателей. После нападения на своих сокурсников и преподавателей подросток покончил с собой.

В Крыму объявлен трехдневный траур по погибшим в Керчи.

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в колледже в Керчи 17 октября 2018 года»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кавказском районе завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя
Компания АСК приняла участие в круглом столе по ипотечному кредитованию
Краснодарский край поможет семьям погибших и пострадавших в Керчи кубанцев
Учебные заведения Кубани проверит прокуратура
В двух поселках Новороссийска вырубили воду
В результате аварии в центре Краснодара пострадал ребенок
На границе с Абхазией в тайнике фургона нашли 2500 пачек сигарет
Банку ВТБ подтвержден высокий рейтинг корпоративного управления
В станице Старокорсунской вместо многоэтажки построят детский сад или спорткомплекс
После пожара в частном доме Сочи госпитализированы трое
Гандболистки «Кубани» обыграли «Луч-РГСУ» на домашней площадке
Пострадавших при стрельбе в Керчи доставили в Краснодар и Темрюк
“Локомотив-Кубань” обыграл турецкий “Тофаш” в Еврокубке
В Краснодаре организовали место памяти погибших во время трагедии в Керчи
На Кубани 2 ноября пройдет «Большой этнографический диктант»