В Сочи и Новороссийске почтут память погибших при стрельбе в Керчи

СЕГОДНЯ 11:45 2018-10-18T11:45:24+03:00

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Жители Краснодарского края почтут память погибших при стрельбе в Керченском политехнчическом колледже. В Сочи траурный митинг пройдет у памятника учителю около администрации города. Мероприятие начнется в 14:00.

В знак солидарности семьям погибших и пострадавших в Керчи траурное мероприятие пройдет и в Новороссийске. В 14:00 в парке имени Фрунзе каждый сможет возложить цветы и зажечь свечи.

Ранее в Краснодаре организовали место памяти погибших во время трагедии в Керчи. Все желающие могут возложить цветы рядом с войсковым собором Александра Невского в начале улицы Красной у Поклонного креста.

Напомним, что 17 октября в полдень в Керченском политехнчическом колледже прогремели стрельба и взрыв. Cтудент 4 курса Владислав Росляков напал на своих сокурсников и преподавателей. После нападения на своих сокурсников и преподавателей подросток покончил с собой.

В Крыму объявлен трехдневный траур по погибшим в Керчи.