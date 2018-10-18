2018-10-18T11:38:14+03:00
Общество

В двух поселках Новороссийска вырубили воду

Сутки жители будут сидеть без блага цивилизации
Варвара ДЫМ
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Без воды остались два поселка в НовороссийскеБез воды остались два поселка в НовороссийскеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В поселках Верхнебаканский и Гайдук, что под Новороссийском, случилась авария на магистральном водоводе. Из-за этого жители этих населенных пунктов остались без воды. Пока идет ремонт, подача блага цивилизации тут прекращена на сутки — воды не будет до шести утра 19 октября.

- Кроме того, в самом Новороссийске будет снижена подача воды на 15% 12:00 до 17:00 18 октябр, - сообщили в местном водоканале.

В водоканале говорят, что в поселки Гайдук и Верхнеюаканский будут приводить благо цивилизации по заявка от жителей.

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