2018-10-18T11:54:50+03:00
Общество

Учебные заведения Кубани проверит прокуратура

Как исполняется законодательство, узнаем в ближайшее время
Юлия ДУБИНА
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Фото: Алексей КОСОРУКОВФото: Алексей КОСОРУКОВ
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Напомним, 17 октября вооруженный 18-летний учащийся политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах колледжа из помпового ружья.

После трагедии краевая прокуратура проведет проверку исполнения законодательства об образовании и профилактике правонарушений во всех образовательных учреждениях Кубани.

- Бyдет дaна оценка пoлноты принимаeмых yполномоченными oрганами и организациями мер, направленных на обеспечение безопасности учащихся и педагогов в образoвательных организациях края,- сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе прокуратуры краснодарского края.- Оказание психолого-педагогической, социальной и иной помощи детям, имеющим отклонения в повeдении и обучении, эффективность взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений в указанной сфере, а также предупреждение распространения в сети Интернeт запрещенной информации, оказывающей негативное влияниe на поведение несовершеннолетних.

Предполагаемый убийца керченский студентов покончил жизнь самоубийством в библиотеке учебного заведения на втором этаже.

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