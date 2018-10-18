2018-10-18T14:44:32+03:00
Происшествия

В Кавказском районе завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя

Он обвиняется в незаконном обороте оружия и убийстве молодого человека
Александра ПОДУШКО
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В Кавказском районе завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителяВ Кавказском районе завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителяФото: Архив "КП"
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По версии Кропоткинского межрайонного следственного отдела, 60-летний мужчина с сыном рано утром 8 июля находился на автостоянке перед кафе. У молодого человека с другим 29-летним мужчиной на почве личной неприязни возник конфликт.

Обвиняемый, защищая сына, выстрелил из имеющегося при нем пистолета системы "Токарева" перед его обидчиком, от чего последний упал на землю. На этом злоумышленник не остановился и осуществил еще не менее трех выстрелов в область туловища, ног и головы молодого человека.

От нанесенных противоправных действий потерпевший скончался на месте. А 60-летний мужчина скрылся с места преступления, но благодаря оперативным действиям правоохранителей спустя непродолжительное время был задержан.

- Следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия и убийстве. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину мужчина признал в полном объеме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю.

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