В кубанских больницах находятся пятеро пострадавших во время стрельбы в колледже Керчи
В больницах Краснодарского края сейчас находятся пятеро пострадавших при стрельбе в колледже Керчи.
Как стало известно «КП» - Кубань», в краевой больнице №1 доставили 19-летнего Олега Пиненжика, 16-летняя Анна Шилина. В темрюкской ЦРБ под наблюдением врачей находятся 17-летняя Валерия Зацаренко, 16-летняя Ксения Гурская и 16-летняя Екатерина Красницкая.
Кроме того, по уточненным данным, в керченском колледже погиб выпускник школы № 8 поселка Сенного, 19-летний студент 4-го курса.
Напомним, 17 октября вооруженный 18-летний учащийся политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах колледжа из помпового ружья.
А потом покончил жизнь самоубийством в библиотеке учебного заведения на втором этаже.
От рук Рослякова погибли 20 человек, больше 50 доставлены в больницы с ранениями разной степени тяжести.
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