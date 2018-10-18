2018-10-18T15:51:28+03:00
Взрыв в Керчи

В кубанских больницах находятся пятеро пострадавших во время стрельбы в колледже Керчи

Двое студентов – в Краснодаре, еще трое – в ЦРБ Темрюка
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Краевая больница № 1Краевая больница № 1
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В больницах Краснодарского края сейчас находятся пятеро пострадавших при стрельбе в колледже Керчи.

Как стало известно «КП» - Кубань», в краевой больнице №1 доставили 19-летнего Олега Пиненжика, 16-летняя Анна Шилина. В темрюкской ЦРБ под наблюдением врачей находятся 17-летняя Валерия Зацаренко, 16-летняя Ксения Гурская и 16-летняя Екатерина Красницкая.

Кроме того, по уточненным данным, в керченском колледже погиб выпускник школы № 8 поселка Сенного, 19-летний студент 4-го курса.

Напомним, 17 октября вооруженный 18-летний учащийся политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах колледжа из помпового ружья.

А потом покончил жизнь самоубийством в библиотеке учебного заведения на втором этаже.

От рук Рослякова погибли 20 человек, больше 50 доставлены в больницы с ранениями разной степени тяжести.

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