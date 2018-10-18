Новые воздушные и железнодорожные маршруты появятся в Анапе

СЕГОДНЯ 15:51 2018-10-18T15:52:13+03:00

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С окончанием курортного сезона в Анапском линейном отделе министерства внутренних дел на транспорте появится больше работы. Это связано с тем, что начнут действовать новые воздушные и железнодорожные направления, на которых сотрудники полиции будут обеспечивать беспрерывный контроль за общественным порядком, включая обработку и сопровождение пассажиров, предотвращение чрезвычайных ситуаций.

С 29 октября 2018 года аэропорт «Анапа» запустит еженедельные прямые авиарейсы в столицы Армении и Узбекистана, а также Ош. Авиарейсы в Ереван будут осуществляться по понедельникам и четвергам, во второй по численности населения город Киргизии – по вторникам. Рейсы в Ташкент начнут действовать с 1 ноября 2018 года.

С 9 декабря 2018 года появятся прямые железнодорожные рейсы в Анапу дневным экспрессом из Белгорода.

- В межсезонье международный аэропорт «Анапа» осуществляет авиарейсы в Омск, Оренбург, Надым, Чебоксары, Нижний Новгород, Киров, Москву, Санкт-Петербург. А ж/д вокзал курорта принимает и направляет поезда в Томск, Минск, Иркутск, Москву, Красноярск, Северобайкальск, - сообщает пресс-служба Анапского линейного отдела МВД России на транспорте.