ПАО «ТНС энерго Кубань» запустило новый сервис для бизнес-клиентов

СЕГОДНЯ 16:11 2018-10-18T17:21:57+03:00

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ПАО «ТНС энерго Кубань» в рамках программы клиенториентированности и развития дистанционных услуг разработало для бизнес-клиентов компании новый онлайн-сервис, который позволяет задать вопрос специалисту «ТНС энерго» через официальный сайт гарантирующего поставщика www.kuban.tns-e.ru.

Чтобы воспользоваться данной функцией необходимо открыть форму обращения в разделе «Бизнес-клиенты» или зайти в «Личный кабинет юридического лица», указать номер договора, по которому собираетесь задать вопрос и контактные данные, выбрав тему обращения.

Потребитель сможет задать интересующий вопрос по договорной работе, расчетам с бизнес-клиентами и ценовым категориям, приему документов и другие вопросы, связанные с деятельностью компании.

Кроме того, юридическое лицо может контролировать, на какой стадии находится решение вопроса, дополнить его после отправки и общаться с сотрудником компании в своем «Личном кабинете».

Приоритетная задача ПАО «ТНС энерго Кубань» – упростить для своего бизнес-клиента процесс взаимодействия с компанией, сделав его максимально комфортным и оперативным. Основываясь на партнерских отношениях и взаимном доверии, компания продолжит расширять спектр онлайн-сервисов для потребителей, экономя их время.