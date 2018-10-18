2018-10-18T17:21:57+03:00
Общество

ПАО «ТНС энерго Кубань» запустило новый сервис для бизнес-клиентов

Чтобы воспользоваться данной функцией необходимо открыть форму обращения в разделе «Бизнес-клиенты»
Ирина АНДРЕЕВА
Поделиться:
Фото пресс-службы ПАО «ТНС энерго Кубань»Фото пресс-службы ПАО «ТНС энерго Кубань»
Изменить размер текста:

ПАО «ТНС энерго Кубань» в рамках программы клиенториентированности и развития дистанционных услуг разработало для бизнес-клиентов компании новый онлайн-сервис, который позволяет задать вопрос специалисту «ТНС энерго» через официальный сайт гарантирующего поставщика www.kuban.tns-e.ru.

Чтобы воспользоваться данной функцией необходимо открыть форму обращения в разделе «Бизнес-клиенты» или зайти в «Личный кабинет юридического лица», указать номер договора, по которому собираетесь задать вопрос и контактные данные, выбрав тему обращения.

Потребитель сможет задать интересующий вопрос по договорной работе, расчетам с бизнес-клиентами и ценовым категориям, приему документов и другие вопросы, связанные с деятельностью компании.

Кроме того, юридическое лицо может контролировать, на какой стадии находится решение вопроса, дополнить его после отправки и общаться с сотрудником компании в своем «Личном кабинете».

Приоритетная задача ПАО «ТНС энерго Кубань» – упростить для своего бизнес-клиента процесс взаимодействия с компанией, сделав его максимально комфортным и оперативным. Основываясь на партнерских отношениях и взаимном доверии, компания продолжит расширять спектр онлайн-сервисов для потребителей, экономя их время.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре запустят новую троллейбусную линию
На Кубани 19 октября объявлено днем траура
На Кубани прошла акция «0% алкоголя»
ВТБ и ФРИИ объявили о партнерстве
В Краснодаре и Сочи началась операция «Автобус»
В Сочи прошел траурный митинг в память жертв перестрелки в Керчи
Краснодарская полиция задержал мужчину причастного к серии имущественных краж
Новые воздушные и железнодорожные маршруты появятся в Анапе
В кубанских больницах находятся пятеро пострадавших во время стрельбы в колледже Керчи
В Кавказском районе завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя
Компания АСК приняла участие в круглом столе по ипотечному кредитованию
Краснодарский край поможет семьям погибших и пострадавших в Керчи кубанцев
Учебные заведения Кубани проверит прокуратура
В Сочи и Новороссийске почтут память погибших при стрельбе в Керчи
В двух поселках Новороссийска вырубили воду
В результате аварии в центре Краснодара пострадал ребенок
На границе с Абхазией в тайнике фургона нашли 2500 пачек сигарет
Банку ВТБ подтвержден высокий рейтинг корпоративного управления
В станице Старокорсунской вместо многоэтажки построят детский сад или спорткомплекс
После пожара в частном доме Сочи госпитализированы трое
Гандболистки «Кубани» обыграли «Луч-РГСУ» на домашней площадке
Пострадавших при стрельбе в Керчи доставили в Краснодар и Темрюк
“Локомотив-Кубань” обыграл турецкий “Тофаш” в Еврокубке
В Краснодаре организовали место памяти погибших во время трагедии в Керчи
На Кубани 2 ноября пройдет «Большой этнографический диктант»