Краснодарская полиция задержал мужчину причастного к серии имущественных краж

СЕГОДНЯ 16:32 2018-10-18T16:33:07+03:00

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38-летний местный житель сообщил о пропаже дорогостоящего мобильного телефона в дежурную часть полиции Центрального округа Краснодара. Правоохранительным органам удалось установить, что мужчина, совершая покупки на территории вещевого рынка, расположенного на улице Новороссийской, оставил без присмотра на одном из торговых прилавков свой смартфон. Ущерб от потери ценной вещи заявитель оценил на сумму более 50 000.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, обработки лиц, ранее судимых за кражи, обнаружили гражданина причастного к преступлению. Им оказался 29-летний местный житель, которого ранее неоднократного задерживали и привлекали к уголовной ответственности за хищения чужого имущества.

Со слов подозреваемого, телефон он продал на рынке, а полученные от реализации средства потратил на алкоголь. Полицейские установили, что задержанный причастен еще к трем подобным преступлениям. Он украл телефон у пенсионерки, находившейся в помещении городской больницы на улице 40 лет Победы. Похитил из иномарки, расположенной на улице Выставочной, разбив боковое стекло, сумку и планшет. Вытащил смартфон у мужчины на улице Товарной.

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела, санкции которых предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.