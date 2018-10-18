В Сочи прошел траурный митинг в память жертв перестрелки в Керчи

СЕГОДНЯ 16:36 2018-10-18T16:37:21+03:00

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В Сочи в сквер на улице Навагинской люди несут цветы, игрушки и свечи – в память о погибших в политехническом колледже Керчи. В учебное заведение 18-летний студент Владислав Росляков пришел с оружием, патронами к нему и взрывчаткой. Он расстрелял однокурсников и педагогов, а потом пустил пулю в себя. В колледж студент явился в футболке с надписью «Ненависть».

Погибло 20 человек, пострадало – больше пятидесяти. Кубанские медики отправились на подмогу своим крымским коллегам. Несколько пострадавших привезли в больницу Краснодара.

Чудом в той перестрелке не пострадали два брата из Новороссийска - 16-летний Алексей и 17-летний Тимофей Зайцевы.

На следующей день после трагедии в Сочи прошел митинг в память о погибших. На него пришли школьники и студенты города с белыми шарами и красными гвоздиками.