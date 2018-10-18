В Краснодаре и Сочи началась операция «Автобус»

СЕГОДНЯ 17:10 2018-10-18T17:15:46+03:00

Она будет проводиться на наших дорогах до 24 октября

Изменить размер текста: A A

В ДТП с участием автобусов всегда большое количество пострадавших, так за 9 месяцев на территории Краснодарского края произошло 102 таких происшествия, в результате которых 8 человек погибло, а 160 получили ранения. Причины, почему происходят подобные аварии всегда разные. Это могут быть нарушения правил дорожного движения, режима труда и отдыха или технические неисправности транспорта. Во избежание последующих происшествий сотрудники Госавтоинспекции Краснодарского края и города Сочи проводят 4 этап операции «Автобус».

Профилактические мероприятия направлены в первую очередь на транспортные средства, задействованные в перевозке людей и организации, отвечающие за их состояние, а также проверяют состояние и квалификацию водителей.

В рамках проходящих операций рассмотрят и автобусы экскурсионных организаций, санаторно-курортной сети. На особом контроле Госавтоинспекции Сочи стоят транспортные средства, задействованные при перевозке детей. Во время проведения плановых проверок санаториев, пансионатов, детских домов отдыха и прочих организаций, где отдыхают дети, до должностных лиц, отвечающих за транспорт, доводятся требования к транспортным средствам и правилам перевозки групп детей.

- На южных и северных автомобильных «воротах» нашего города, постах Псоу и Магри, инспекторы дорожно-патрульной службы рассказывают иногородним водителям об особенностях движения по сочинским дорогам, - сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.