2018-10-18T17:25:01+03:00
Экономика

ВТБ и ФРИИ объявили о партнерстве

Банк ВТБ и Фонд развития интернет-инициатив заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
Вера МАКСИМОВА
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Документ подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Дергунова и ди ректор ФРИИ Кирилл Варламов. В рамках партнерства ВТБ получит доступ к инструментам Фонда для поиска и выстраивания эффективной системы взаимодействия с технологическими стартапами. В интересах бизнес-подразделений банка планируется проведение внутренних демо-дней стартапов-выпускников акселератора ФРИИ. Еще одним важным направлением работы станет развитие предпринимательской культуры и внутреннего спроса на инновации в финансовой организации. ФРИИ будет оказывать банку образовательную и консалтинговую поддержку через проведение стратегических сессий и мероприятий других форматов для выстраивания эффективной системы корпоративных инноваций и реализации пилотных проектов со стартапами.

«ВТБ уже активно взаимодействует с финтех-стартапами, в частности, в банке запущен корпоративный акселератор, – отметила Ольга Дергунова, заместитель президента-председателя правления ВТБ. – Мы стремимся выстроить системную работу с инновациями на открытом рынке, а для этого нужны сильные партнеры с экспертизой в этой области. Партнерство с ФРИИ усилит наши компетенции в сотрудничестве с технологическими стартапами».

«Участие такого крупного игрока как ВТБ должно оказать большое влияние на развитие IT-предпринимательства. Мы рассчитываем, что банк станет нашим стратегическим партнером в вопросе поддержки стартапов, развитии рынка поздних стадий и предоставит доступ стартапов к своей инфраструктуре», — пояснил Кирилл Варламов, ди ректор Фонда развития интернет-инициатив.

Справка КП:

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) – российский фонд венчурных инвестиций. Фонд проинвестировал около +300 стартапов, несколько десятков проинвестированных компаний работают на международном рынке. Фонд входит в число самых активных венчурных фондов Европы по числу сделок. Инвестирует в российские технологические компании на ранних этапах развития от 2,5 до 324 млн рублей. Оказывает стартапам образовательную и консалтинговую поддержку. Участвует в разработке методов правового регулирования интернет-бизнеса и венчурной отрасли. Миссия ФРИИ — сделать российский рынок понятным и доступным каждому предпринимателю, желающему начать или расширить свой бизнес в интернете.

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