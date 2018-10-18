На Кубани прошла акция «0% алкоголя»

СЕГОДНЯ 17:49 2018-10-18T17:52:24+03:00

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В Кропоткине участникам акции рассказали о недопустимости употребления алкоголя во время управления автомобилем, так как это сильно влияет на восприятие дорожной обстановки. При приеме даже небольшого количества горячительных напитков наблюдается проявление агрессивности, ухудшается точность восприятия, переоценивается собственная способность быстроты и реакции в опасной ситуации.

- Во время мероприятия водителям предлагали пройти экспресс-тестирование на алкогольное опьянение, сфотографироваться с надписью "0% алкоголя" и отправить призыв поддержать акцию на своих страницах в социальных сетях, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе отдела пропаганды безопасности дорожного движения.

Автомобилисты, которых останавливали госавтоинспекторы, отметили, что подобные профилактические мероприятия необходимо проводить регулярно. Прощаясь с сотрудниками ДПС, водители обещали, что никогда не садились и не сядут за руль в нетрезвом состоянии.