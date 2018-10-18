2018-10-18T18:21:33+03:00
Взрыв в Керчи

На Кубани 19 октября объявлено днем траура

А 18 октября в городах края прошли митинги в память о жертвах керченского стрелка
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

19 октября 2018 года на Кубани объявлено днем траура по погибшим в Керчи.

17 октября в политехническом колледже 18-летний студент заложил взрывчатку, расстрелял учащихся, педагогов, а после покончил с собой. Погибло 20 человек, более 50 пострадали.

Распоряжение о дне траура в Краснодарского крае подписал губернатор региона. А 18 октября во всех районах Кубани прошли траурные митинги.

Власти каждого муниципалитета выделили место, куда жители могут приносить цветы и свечи. Обычно это парки, скверы или известные достопримечательности. В Краснодаре памятный мемориал организовали у храма Александра Невского. В Темрюке - у одноименной церкви. В Сочи - в сквере на улице Навагинской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Магазин, в котором керченский стрелок купил ружье, закрыли

Когда стало известно, что за несколько дней до перестрелки в политехническом колледже в Керчи студент 4 курса Владислав Росляков купил 150 патронов, в магазин «Сокол» пришли силовики. Проверять документы и выяснять, на каких основаниях студент приобрел боеприпасы (читайте далее)

Что толкнуло студента колледжа в Керчи на массовое убийство: четыре версии трагедии

- Влад восхищался школьниками, которые убивают своих одноклассников, - признается однокурсник Рослякова. - Еще на первом курсе я общался с Владом на эту тему. Знаю, что у него были компьютерные игры, где нужно школу расстрелять. Но я не думал, что он в реальности что-то такое устроит. Росляков об этом не орал на каждом углу, просто всплыло как-то в разговоре (подробнее)

Бабушка керченского стрелка рассказала о поведении внука (продолжение)

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в колледже в Керчи 17 октября 2018 года»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре запустят новую троллейбусную линию
На Кубани прошла акция «0% алкоголя»
ВТБ и ФРИИ объявили о партнерстве
В Краснодаре и Сочи началась операция «Автобус»
В Сочи прошел траурный митинг в память жертв перестрелки в Керчи
Краснодарская полиция задержал мужчину причастного к серии имущественных краж
ПАО «ТНС энерго Кубань» запустило новый сервис для бизнес-клиентов
Новые воздушные и железнодорожные маршруты появятся в Анапе
В кубанских больницах находятся пятеро пострадавших во время стрельбы в колледже Керчи
В Кавказском районе завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя
Компания АСК приняла участие в круглом столе по ипотечному кредитованию
Краснодарский край поможет семьям погибших и пострадавших в Керчи кубанцев
Учебные заведения Кубани проверит прокуратура
В Сочи и Новороссийске почтут память погибших при стрельбе в Керчи
В двух поселках Новороссийска вырубили воду
В результате аварии в центре Краснодара пострадал ребенок
На границе с Абхазией в тайнике фургона нашли 2500 пачек сигарет
Банку ВТБ подтвержден высокий рейтинг корпоративного управления
В станице Старокорсунской вместо многоэтажки построят детский сад или спорткомплекс
После пожара в частном доме Сочи госпитализированы трое
Гандболистки «Кубани» обыграли «Луч-РГСУ» на домашней площадке
Пострадавших при стрельбе в Керчи доставили в Краснодар и Темрюк
“Локомотив-Кубань” обыграл турецкий “Тофаш” в Еврокубке
В Краснодаре организовали место памяти погибших во время трагедии в Керчи
На Кубани 2 ноября пройдет «Большой этнографический диктант»