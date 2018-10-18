На Кубани 19 октября объявлено днем траура

СЕГОДНЯ 18:21 2018-10-18T18:21:33+03:00

А 18 октября в городах края прошли митинги в память о жертвах керченского стрелка

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19 октября 2018 года на Кубани объявлено днем траура по погибшим в Керчи.

17 октября в политехническом колледже 18-летний студент заложил взрывчатку, расстрелял учащихся, педагогов, а после покончил с собой. Погибло 20 человек, более 50 пострадали.

Распоряжение о дне траура в Краснодарского крае подписал губернатор региона. А 18 октября во всех районах Кубани прошли траурные митинги.

Власти каждого муниципалитета выделили место, куда жители могут приносить цветы и свечи. Обычно это парки, скверы или известные достопримечательности. В Краснодаре памятный мемориал организовали у храма Александра Невского. В Темрюке - у одноименной церкви. В Сочи - в сквере на улице Навагинской.

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