В Краснодаре запустят новую троллейбусную линию

СЕГОДНЯ 18:40 2018-10-18T18:41:22+03:00

Она пойдет от улицы Восточно-Кругликовской до Домбайской

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19 октября рано утром в Краснодаре по новой троллейбусной линии поедут маршруты № 21 и №31. Они теперь будут курсировать до улицы Домбайской.

- Сама линия продлена от Черкасской на 1,3 км, - сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в мэрии Краснодара. - Здесь также установлены 85 новых опор контактной сети, устроены 4 заездных кармана, и будут еще скоро установлены павильоны остановок.\

Это — новый троллейбусный маршрут. Он должен разгрузить улицу Восточно-Кругликовскую, да и жителям этого района будет проще добраться в отдаленные уголки.

Троллейбус № 21 пойдет от Круговой до Домбайской. № 31 - от ж/д вокзала Краснодар-1. Проследуют они по улице 40-летия Победы, 1-го Мая, Черкасской, Восточно — Кругликовской и до перекрестка с Домбайской.