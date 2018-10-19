В Сочи в результате лобового столкновения погиб мужчина
Авария произошла на 24-м километре автодороги Адлер - Красная Поляна
Фото: chp_sochi
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По предварительной информации, автолюбитель, находившийся за рулем автомобиля Opel, выехал на встречную полосу, чтобы обогнать впереди едущую машину. В этот момент там ехал российский ВАЗ-2107. Скорость у транспортных средств была не маленькая и увидев друг друга они не успели остановиться, не помогло даже экстренное торможение.
- В результате ДТП водитель ВАЗа погиб на месте, два его пассажира получили серьезные травмы, также пострадали водитель и пассажир Opel, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи.