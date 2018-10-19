2018-10-19T10:17:33+03:00
Происшествия

В Белореченском районе под колесами машины погиб пешеход

Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте
Юлия ДУБИНА
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Фото: zrkuban.ruФото: zrkuban.ru
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В поселке Южном 41-летний мужчина погиб переходя трассу в нескольких десятках метров от зебры. Авария произошла в 18:30, на улице уже было темно. Шансов заметить перебегающего через дорогу мужчину у 46-летнего водителя Mitsubishi Lancer практически не было.

- От полученных травм пешеход скончался на месте, водитель автомобиля по результатам экспресс-теста на алкоголь оказался трезв,- сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в отделении пропаганды краевого УГИБДД.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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