В сочинском морском порту провели операцию «Водный транспорт»

СЕГОДНЯ 10:53 2018-10-19T10:53:03+03:00

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Сотрудники Сочинского линейного управления МВД России на транспорте, прежде всего проверяли у капитанов наличие всех необходимых документов, дающих право на перевозку пассажиров и максимальную загрузку судна, а также наличие спасательных жилетов и кругов, обеспечивающих безопасность на воде.

Полиция выявила факты отсутствия лицензии и грубое нарушение норм пассажировместимости на 2-х маломерных судах.

-За осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения правонарушители были привлечены к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе Сочинского линейного управления МВД России на транспорте.

- В морском порту Сочи подобные рейды проводятся регулярно, это помогает уберечь пассажиров от недобросовестных судовладельцев и дисциплинирует потенциальных нарушителей закона, - рассказывает начальник ЛОП майор полиции Александра Котова.