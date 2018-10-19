На Кубани выбрали «Народного участкового»

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-19T11:22:49+03:00

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Завершилось онлайн-голосование за победителя регионального этапа ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый», которое проводилось на официальном сайте главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

Около двух тысяч интернет-пользователей отдавали свои голоса за участковых из 44 территориальных органов министерств внутренних дел на районном уровне. Победу одержал участковый уполномоченный Отдела полиции Центрального округа Управления МВД России по Краснодару лейтенант полиции Георгий Орехов.

Всего три с половиной года назад он начал свою карьеру в органах, сейчас полицейский служит на административном участке № 72 краевой столицы. Работу участкового он выбрал осознанно, примером для него стал отец, который тоже был сотрудником полиции. Свою работу Георгий любит, потому что она приближена к людям и позволяет взаимодействовать с остальными подразделениями.

- Ежедневно ко мне за помощью обращаются местные жители со своими проблемами. Оказать им поддержку, я считаю своим профессиональным долгом,- рассказал победитель конкурса «Народный участковый».

- Лейтенант полиции Георгий Орехов будет представлять Краснодарский край в финале всероссийского конкурса, где за звание «Народного участкового» будут бороться представители со всех субъектов России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе главного управления России по Краснодарскому краю.