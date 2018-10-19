2018-10-19T11:55:45+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае вынесли приговор в отношении лжезастройщика

Он обманул 29 граждан на сумму более 39 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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В Краснодарском крае вынесли приговор в отношении лжезастройщикаВ Краснодарском крае вынесли приговор в отношении лжезастройщикаФото: Архив "КП"
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41-летний Денис Никулин осужден за мошенничество, совершенное им в особо крупном размере. Центральным районным судом города Сочи ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. На имущество осужденного наложен арест.

В течение 2012-2016 гг. Никулин не имея разрешения на строительство многоквартирных домов и без заключений государственной экспертизы, начал по своему усмотрению возводить дома на земельных участках, которые располагаются в Центральном районе Сочи по улицам Плеханова, Полтавская, Вишневая, Волжская. После чего в различных агентствах города-курорта, он размещал информацию о продаже квартир.

Заключив с гражданами договор, он получал от них деньги в виде инвестиций на строительство. Скрывал от потерпевших информацию о том, что дома являются самовольными строениями, а также заверял, что их введут в эксплуатацию в указанный по договору срок.

- От преступных действий лжезастройщика пострадали 29 человек, сумма ущерба составила более 39,5 миллионов рублей. Осужденный обжаловал приговор, полагая, что его действия неправильно истолковали и ему назначили чрезмерно суровое наказание. Судебная коллегия по уголовным делам, согласившись с заключением прокурора апелляционного отдела, приговор оставила без изменения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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