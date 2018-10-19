СЕГОДНЯ 12:34 2018-10-19T12:34:29+03:00

На границе в Сочи за контрабанду синтетических наркотиков задержан мужчина Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

На российско-абхазской границе пограничники задержали гражданина сопредельной республики. При проведении личного досмотра, в вещах 43-летнего мужчины была обнаружена зажигалка, в корпусе которой находился полиэтиленовый сверток с неизвестным веществом. Выяснилось, что это 0,63 грамма наркотического средства. Сотрудники краевого пограничного управления провели химическое исследование, оно подтвердило их догадки, в свертке оказался N-метилэфедрон.

Собранные материалыпо делу о контрабанде синтетических наркотиков сотрудники многостороннего автомобильного пункта пропуска «Адлер» передали следователям из управления внутренних дел.

- В отношении иностранного гражданина правоохранителями возбуждено уголовное дело. Подозреваемый содержится под стражей. В его отношении продолжаются следственные действия продолжаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.