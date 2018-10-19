2018-10-19T12:34:29+03:00
Происшествия

На границе в Сочи за контрабанду синтетических наркотиков задержан мужчина

Наркокурьер пытался провезти N-метилэфедрон
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На границе в Сочи за контрабанду синтетических наркотиков задержан мужчинаНа границе в Сочи за контрабанду синтетических наркотиков задержан мужчинаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

На российско-абхазской границе пограничники задержали гражданина сопредельной республики. При проведении личного досмотра, в вещах 43-летнего мужчины была обнаружена зажигалка, в корпусе которой находился полиэтиленовый сверток с неизвестным веществом. Выяснилось, что это 0,63 грамма наркотического средства. Сотрудники краевого пограничного управления провели химическое исследование, оно подтвердило их догадки, в свертке оказался N-метилэфедрон.

Собранные материалыпо делу о контрабанде синтетических наркотиков сотрудники многостороннего автомобильного пункта пропуска «Адлер» передали следователям из управления внутренних дел.

- В отношении иностранного гражданина правоохранителями возбуждено уголовное дело. Подозреваемый содержится под стражей. В его отношении продолжаются следственные действия продолжаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Один человек погиб в результате аварии в Темрюкском районе
В Краснодаре ВРИО начальника госпиталя МВД обвиняют в присвоении денежных средств
«Краснодар Водоканал» автоматизирует ВНС на улице Ставропольской
В Адыгее мужчине вынесли приговор за совершение квартирных краж
В Краснодаре в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело
В акватории Ейского лимана задержали рыбака
Более 15 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредиту
В Краснодарском крае вынесли приговор в отношении лжезастройщика
На Кубани выбрали «Народного участкового»
В сочинском морском порту провели операцию «Водный транспорт»
В Белореченском районе под колесами машины погиб пешеход
В Сочи в результате лобового столкновения погиб мужчина
Бизнес-форум «Дело за малым» проходит на Кубани
В Краснодаре запустят новую троллейбусную линию
На Кубани 19 октября объявлено днем траура
На Кубани прошла акция «0% алкоголя»
ВТБ и ФРИИ объявили о партнерстве
В Краснодаре и Сочи началась операция «Автобус»
В Сочи прошел траурный митинг в память жертв перестрелки в Керчи