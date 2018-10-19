В акватории Ейского лимана задержали рыбака

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-19T12:57:31+03:00

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59-летний мужчина без уведомления пограничных органов вышел на своем судне в акваторию Ейского лимана. Он решил не привлекать внимание к себе внимание и ловить рыбу в темное время суток. Ему не удалось этого сделать, так как недалеко находился пограничный отряд, несший службу на побережье. Правоохранители зафиксировали неустановленную моторную маломерку типа «Днепр» и задержали мужчину, который осуществлял незаконные действия.

Правонарушителем оказался житель Щербиновского района. Он выходил в море не на прогулку, а на незаконный промысел по добыче водных ресурсов. В его плавсредстве обнаружили около 300 особей разных пород рыб, общий ущерб, от вылова которых превысил 20 тысяч рублей. Среди улова также нашли 20 особей судака и 38 пиленгаса, их нельзя доставать из естественной среды обитания до конца года.

-За нарушение правил рыболовства в отношении мужчины составлены административные материалы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.