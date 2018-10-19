2018-10-19T13:49:21+03:00
Происшествия

В Краснодаре в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело

Он обвиняется за дачу ложных показаний
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре в отношении местной жительницы возбудили уголовное делоВ Краснодаре в отношении местной жительницы возбудили уголовное делоФото: "КП" Архив
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58-летняя местная жительница обратилась в дежурную часть полиции Центрального округа Краснодара с сообщением о краже денег. Опрос показал, что женщина возле супермаркета встретила знакомую, которую пригласила к себе в гости. После ее ухода местная жительница обнаружила пропажу 23 000 рублей.

Правоохранители нашли подозреваемую и задержали ее. Предполагаемая злоумышленница отрицала свою причастность к хищению денег.

В ходе установления фактов дела стало ясно, что заявительница оговорила свою приятельницу. Она призналась, что сама потратила все деньги на алкоголь и еду, а когда просила в долг у близких, из чувства стыда перед ними, она оговорила свою знакомую. Для правдоподобности решила обратиться в полицию.

- Заявительницу предупреждали об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Правоохранителями рассматривается вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела. Санкции по нему предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.

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