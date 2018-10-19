2018-10-19T14:06:50+03:00
Происшествия

В Адыгее мужчине вынесли приговор за совершение квартирных краж

Общая сумма ущерба от его действий составила более 1,7 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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В Адыгее мужчине вынесли приговор за совершение квартирных кражВ Адыгее мужчине вынесли приговор за совершение квартирных кражФото: Из архива KP.RU
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Весной в органы внутренних дел начали поступать заявления о пропаже драгоценностей, ювелирных украшений и денег из квартир жителей Майкопа. Оперативники и эксперты-криминалисты, работая над этим делом, обратили внимание на то, что в большинстве случаев неизвестный проникал в помещения путем подбора ключа или с использованием отмычек.

Правоохранители пришли к выводу, что это преступления совершал один человек. Сотрудники полиции начали проверки лиц, которые ранее привлекались за совершение подобных преступлений к ответственности. В ходе розыскных мероприятий в поле зрение оперативников попал 38-летний житель Красногвардейского района, у которого ранее уже были проблемы с законом.

Полицейские установили причастность подозреваемого к 12 эпизодам краж. Общая сумма ущерба от его действий составила более 1,7 миллиона рублей.

-Майкопский городской суд вынес в отношении мужчины обвинительный приговор, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительном учреждении особого режима, - рассказали в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

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