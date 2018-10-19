2018-10-19T16:26:28+03:00
Общество

«Краснодар Водоканал» автоматизирует ВНС на улице Ставропольской

На водопроводно-насосной станции (ВНС) уже заменили все насосные агрегаты
Юлия МАНАСИХИНА
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В рамках мероприятий по автоматизации городских объектов водоснабжения специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжают работы на водопроводно-насосной станции (ВНС) на ул. Ставропольской. На сегодняшний день выполнена замена всех насосных агрегатов.

- Основной целью данных мероприятий является создание надежной и эффективной системы водоснабжения Краснодара, - говорит главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Герасим Родин. - Старое оборудование, отработавшее свой ресурс, будет заменено на новое высокотехнологичное, позволяющее значительно сэкономить расход электроэнергии.

Следующим этапом проводимых работ станет установка системы автоматизации и диспетчеризации, которая позволит обеспечить дистанционный контроль функционирования оборудования, улучшить параметры безаварийной работы и регулировать подачу воды в автоматическом режиме.

Стоит отметить, что в зоне влияния данной станции находятся 11 пятиэтажных домов на улице Ставропольской, Краснодарский педагогический колледж, а также несколько домов на ул. 2-я Пятилетка.

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