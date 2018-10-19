2018-10-19T15:34:53+03:00
Происшествия

В Краснодаре ВРИО начальника госпиталя МВД обвиняют в присвоении денежных средств

Мужчине выплатили за гостиницу, в которой он не жил
Юлия ДУБИНА
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Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краюФото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю
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Под суд за присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения, пойдет ВРИО начальника госпиталя МВД. В ходе расследования сотрудники краевого УФС выяснили, что в июне и июле 2018 года мужчина находился в командировке, а после предоставил документы о проживании в гостинице в бухгалтерию.

- При этом фактически он проживал в другом месте на безвозмездной основе. В результате врач присвоил свыше 80 тысяч рублей, причинив МВД России материальный ущерб на указанную сумму, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время в отношении мужнины возбуждено уголовное . Фигуранта поместили под стражу.

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