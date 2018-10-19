2018-10-19T16:06:35+03:00
Происшествия

Один человек погиб в результате аварии в Темрюкском районе

Там лоб в лоб столкнулись две иномарки
Юлия ДУБИНА
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Фото: УГИБДД по Краснодарскому краюФото: УГИБДД по Краснодарскому краю
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Авария произошла вчера около 13:00 на трассе «поселок Сенной – станица Тамань». По информации ГИБДД Mazda, за рулем которой находился 22-летний молодой человек, вылетела на встречную полосу на большой скорости. Там и произошло столкновение с едущей по свой полосе Toyota.

- В результате аварии водитель автомобиля Mazda скончался на месте, 39-летний водитель и 34-летняя пассажирка второй иномарки были доставлены в ЦРБ города Темрюка с ттравмами различной тяжести, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в отделе пропаганды краевого УГИБДД.

Обстоятельства трагедии сейчас выясняют полицейские, был ли виновник аварии трезв, станет ясно после проведенной экспертизы.

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