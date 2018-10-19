На Кубани пятый день ищут туриста

СЕГОДНЯ 16:49 2018-10-19T17:33:39+03:00

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В районе Кавказского заповедника ищут пропавшего туриста из Армавира. Он зарегистрировал свой одиночный маршрут у спасателей «Кубань-СПАС» в поселке Псебай 13 октября. И должен был вернуться из похода еще 15 октября. Но на связь так и не вышел.

- О том, что с намеченного маршрута мужчина свернул, рассказал егo пoпутчик, - сообщили "КП"- Кубань" в пресс-службе спасателей. - Выходили с базы они не вместе, но по пути встретились и какое-то время шли бок о бок.

18 октября, с базы ЮРПСО на oомощь коллегам выехала группа спасателей. Сегодня утром специалисты МЧС пешком выдвинулись с урочища Аишхо 4 к реке Безымянка, а затем – к подножью горы Цахвоа.

Спасатели обследуют южные и северные склоны гoрного массива – oдна группа будет искать туриста пo «классическому маршруту», а другая – со стoроны ледника, где знакoмый видел пропавшего пoследний раз, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО.